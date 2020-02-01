Бывший генпрокурор Украины заявил о возможной причастности Джо Байдена к попытке его отравления

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить. По его словам, за время нахождения в больнице он перенес две остановки сердца, а причастен ко всему этому может быть экс-вице-президент США Джо Байден.

Как рассказал Шокин, он провел больше недели в реанимации греческой клиники после отравления предположительно ртутью. Он обратился к местной полиции с заявлением о расследовании обстоятельств случившегося. Причастность к этому Байдена может, по мнению бывшего генпрокурора, объясняться расследованием деятельности украинской газовой компании «Бурисма», которой руководит сын Джо Байдена Хантер.

Он вошел в правление корпорации в 2014 году, а его отец, занимавший на тот момент пост вице-премьера, двумя годами позже выступил с призывом уволить Шокина, начавшего расследование в отношении компании. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «ТСН».

Напомним, противники президента США Дональда Трампа считают, что он требовал от украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, чтобы ослабить позиции его отца накануне президентских выборов. Трамп обвинения отверг и заявил, что его общение с Зеленским носило рабочий характер.