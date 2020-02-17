Шойгу пригласил президента Сербии на парад Победы в Москве

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил министра обороны Сербии и сербских военных на парад Победы в Москве в ходе встречи с министром обороны Сербии Александаром Вулиным в Белграде.

«Ждем 9 мая в Москве президента Вучича, вас и сербских военнослужащих для участия в параде на Красной площади», - сказал Шойгу.

Шойгу выразил уверенность, что «сербский воинский контингент как всегда пройдет очень достойно по Красной площади, по той самой площади, по которой в 1945 году шли победители».

«Героические усилия наших предков, сражавшихся плечом к плечу, обеспечили общую победу над нацистами и их пособниками», - подчеркнул министр.

В свою очередь, министр обороны Сербии Александар Вулин сообщил, что в параде Победы в Москве 9 мая примут участие 75 военнослужащих.