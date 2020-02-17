Немецкий писатель поблагодарил советский народ за освобождение от нацизма

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил благодарность всему советскому народу за освобождение Европы от фашистов в рамках стартовавшего проекта #ПочтаПобеды телеканала RT.

«Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», - пишет Фихтенберг.

В своем послании он отметил, что очень жаль, что на данный момент на Западе много говорят о вкладе Соединенных Штатов в ВОВ и очень мало о роли Советского Союза в победе над нацистами.