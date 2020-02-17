В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями - поставщиками нефти», - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности РФ продолжать диалог с Минском по теме поставок энергоносителей.

Главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые занимаются курированием вопросов двусторонней интеграции, будут заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов, отметил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать некоторые эмоциональные высказывания президента Белоруссии.

«Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить», - сказал пресс-секретарь российского президента.

В начале февраля в ходе прошедших переговоров в Сочи Путин познакомил своего белорусского коллегу с новыми членами российского правительства. Кроме того, российский президент провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.