Россиянин рассказал о ситуации на карантинном лайнере Diamond Princess

Врач-стоматолог из Омска Сергей Попов, который находится на борту лайнера Diamond Princess, прокомментировал сообщения о том, что у россиянки, также пассажирки этого судна, выявлен коронавирус.

«Я узнал об этом от журналистов. Тут ничего об этом не говорят. Никаких мер не усиливали. Гулять нам теперь можно без ограничений - хоть весь день. Под дверь подсунули комплект для уборки номера: резиновые перчатки, тряпки и чистящие средства», - сказал он в беседе с RT.

Попов также сообщил, что 15 февраля у пассажиров судна с щеки взяли мазок для проведения анализа. По его словам, в ближайшее время должны быть результаты. Если они будут отрицательными, то пассажиров должны будут выпустить с корабля.

Среди пассажиров и членов экипажа выявлены 99 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных возросло до 454. В настоящее время на лайнере находятся около 3,4 тысячи человек.