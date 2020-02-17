Начальник полиции Москвы Плахих подал в отставку

Начальник московской полиции генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке по выслуге лет, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Плахих начал работать в органах внутренних дел с 1985 года, когда занимал должность оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.

На должность начальника столичной полиции он был назначен в декабре 2017 года.