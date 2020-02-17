Начальник полиции Москвы Плахих подал в отставку
Рапорт об отставке был подан генерал-майором в связи с выходом на пенсию.
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Начальник московской полиции генерал-майор Сергей Плахих написал рапорт об отставке по выслуге лет, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Плахих начал работать в органах внутренних дел с 1985 года, когда занимал должность оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.
На должность начальника столичной полиции он был назначен в декабре 2017 года.