В плену огня: в Индии загорелась многоэтажка

Крупный пожар в многоэтажном доме произошел в индийском Мумбаи.

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв газового баллона в одной из квартир, из-за чего помещение вспыхнуло мгновенно.

В момент возгорания в здании находились свыше тысячи человек, которых сотрудникам спасательной службы удалось оперативно эвакуировать на улицу, однако пострадавшими оказались семеро пожарных.