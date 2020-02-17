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В плену огня: в Индии загорелась многоэтажка

Светлана Головина
15:31 17.02.2020
По предварительным данным, пострадали 7 сотрудников пожарной службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hindustan Times, youtube

Крупный пожар в многоэтажном доме произошел в индийском Мумбаи.

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв газового баллона в одной из квартир, из-за чего помещение вспыхнуло мгновенно.

В момент возгорания в здании находились свыше тысячи человек, которых сотрудникам спасательной службы удалось оперативно эвакуировать на улицу, однако пострадавшими оказались семеро пожарных.

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