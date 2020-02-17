Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита

Новый саммит «нормандской четверки» может пройти после выполнения решений декабрьской встречи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Основания (для его проведения - прим. ред.) могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем», - ответил глава МИД на вопрос журналиста по итогам Мюнхенской конференции.

Лавров отметил, что, в частности, не заметен прогресс в вопросе, который касается разведения сил и средств, взаимодействия по разминированию, включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство на постоянной основе.

«Мы ждем, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах», - отметил он.

Первый за три года саммит государств «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) состоялся в Париже в декабре прошлого года. По результатам переговоров стороны приняли совместное коммюнике и договорились провести встречу в Берлине через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В коммюнике отмечается, что Минские соглашения остаются основой для работы в «нормандском формате», предусмотрено разведение сил к концу марта этого года в трех новых точках в Донбассе. Также лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить до конца года обмен пленными в Донбассе «всех на всех» и предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам.