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СМИ: китайские ученые установили настоящий источник распространения коронавируса

Павел Воробьев
15:50 17.02.2020
Выводы ученых опровергают официальную версию об источнике вируса на уханьском рынке морепродуктов.
СМИ: китайские ученые установили настоящий источник распространения коронавируса
© Фото: Marko König,imageBROKERcom, Globallookpress

Двое китайских биологов - Ботао Сяо и Лей Сяо - провели собственное расследование причин распространяющейся эпидемии коронавируса. Они пришли к выводу, что источником болезни для людей стали научные лаборатории, расположенные в городе Ухань рядом с рынком морепродуктов. Об этом говорится в опубликованном биологами докладе.

Ранее считалось, что первый случай заражения произошел на самом рынке - от летучей мыши к человеку. Однако по данным Ботао Сяо и Лей Сяо, на рынке летучих мышей вообще не было, а в Ухане нет традиции употреблять их в пищу. Так что заражение не могло произойти ни при прямом контакте, ни при употреблении мяса летучих мышей.

В то же время буквально в 280 метрах от рынка есть лаборатория, где проводятся опыты с летучими мышами - Уханьский центр по контролю и предотвращению заболеваний. По данным биологов, там произошли два случая контакта с зараженной мышью - в одном летучая мышь напала на сотрудника и оставила свою кровь на его коже, в другом - зараженное животное помочилось на него. Отмечается, что работник, понимая опасность вируса, устроил сам себе карантин на 14 дней. Однако, по мнению биологов, эти случаи требуют дополнительного исследования.

Кроме того, в докладе ученых отмечается, что в Ухане, в 12 километрах от рынка морепродуктов, есть лаборатория, принадлежащая Уханьскому институту вирусологии. Сообщается, что там проводились опыты с вирусом SARS-CoV, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, - летучие мыши являются его переносчиками. По данным биологов, в ходе опытов был получен новый вирус, основанный на геноме SARS-CoV и представляющий опасность для людей. Он мог вырваться за пределы лаборатории.

Исследователи отмечают, что их выводы нуждаются в дальнейших подтверждениях, но уже сейчас можно сделать рекомендации о необходимости перемещения биологических лабораторий из городских районов в безлюдные территории.

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