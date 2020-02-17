Полицейский в Подмосковье задержан по подозрению в производстве наркотиков

В понедельник, 17 февраля, по подозрению в производстве и сбыте наркотических веществ был задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина», - уточнила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

На данный момент в отношении сотрудника было принято процессуальное решение и назначено проведение служебной проверки.

Отмечается, что по итогу проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством».

Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлекут и непосредственное руководство сотрудника.