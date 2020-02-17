Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Над территорией Сербии борт министра обороны РФ встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29.
© Фото: Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград, где проведет совещание с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным.
«Глава российского оборонного ведомства в ходе рабочего визита проведет переговоры с министром обороны Республики Сербия Александаром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности», - рассказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
Она отметила, что Шойгу также примет участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь».