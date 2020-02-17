Правительство РФ начало разработку мер поддержки производителей

Российское правительство вырабатывает понятные и доступные для реализации меры поддержки отечественных производителей. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, кабмин работает над поручением президента по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации нацпроектов, да собственно и всех госзакупок, в том числе реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий.

Борисов добавил, что на эти цели выделяются большие денежные средства, которые могут дать серьезный прирост экономике, а также рост промышленности.