Сербские МиГи сопроводили самолет Шойгу в небе над Белградом: кадры с борта

Почетный эскорт из самолетов МиГ-29 встретил самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над территорией Сербии.

Кадры сопровождения, снятые с борта российского самолета, публикует «Звезда».

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России прибыл с рабочим визитом в Белград. Шойгу должен встретиться со своим сербским коллегой Александаром Вулиным. Стороны обсудят вопросы военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

Напомним, что в октябре 2017 года ВВС Сербии получили от РФ шесть истребителей МиГ-29, поставленных в рамках военно-технической помощи.

Истребитель МиГ-29 создан для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения малоразмерных наземных целей. Основные модификации самолета – МиГ-29СМТ, МиГ-29УБ и МиГ-29К/КУБ.

Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах. МиГ-29 получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов.