Опубликовано видео нападения на храм святителя Николая Чудотворца в Москве
Накануне житель Липецка напал на граждан в православном храме на Бакунинской улице столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД РФ
МВД РФ опубликовало видеозапись с камер наблюдения, которые фиксировали происходящее в православном храме на Бакунинской улице столицы, когда в него вошел злоумышленник.
Напомним, 26-летний житель города Липецка накануне вошел храм святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двум мужчинам. Находившиеся в церкви помешали нападавшему скрыться.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее несудимого мужчину, у которого изъяли холодное оружие, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения, оказавшимся марихуаной.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.