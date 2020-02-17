Опубликовано видео нападения на храм святителя Николая Чудотворца в Москве

МВД РФ опубликовало видеозапись с камер наблюдения, которые фиксировали происходящее в православном храме на Бакунинской улице столицы, когда в него вошел злоумышленник.

Напомним, 26-летний житель города Липецка накануне вошел храм святителя Николая Чудотворца и нанес ножевые ранения двум мужчинам. Находившиеся в церкви помешали нападавшему скрыться.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее несудимого мужчину, у которого изъяли холодное оружие, перчатки и сверток с веществом растительного происхождения, оказавшимся марихуаной.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.