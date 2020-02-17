Вернувшихся из Камбоджи россиянок могут направить в стационар

Троих россиянок, вернувшихся в Петербург из Камбоджи, могут направить в стационар. Они были пассажирами круизного лайнера, которому пять стран отказали в заходе в порты из-за вспышки опасной болезни. В Россию они прилетели накануне.

«Чувствуем мы себя нормально, никаких у нас проблем», - рассказали «Звезде» туристки.

На борту еще одного круизного лайнера, который стоит на карантине в Японии, количество заболевших достигло 454 человек. На нем остаются 24 наших соотечественника. У одной из россиянок обнаружили коронавирус.

В Китае, по последним данным, за сутки от опасной болезни умерли более ста человек, зафиксировано более двух тысяч новых случаев заражения. По информации посольства нашей страны, россиян среди заболевших на территории КНР нет.