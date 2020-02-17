В Кремле оценили идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

Идею украинского президента Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ДНР и ЛНР, но Киев не проявляет готовности к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними необходимо разговаривать.

«Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», - отметил пресс-секретарь.

С идеей границы с РФ в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на время подготовки местных выборов в регионе украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.