Знаменитый диверсант, Герой России и «майор Вихрь»: каким запомнился легендарный разведчик Алексей Ботян

Под звуки государственного гимна России разведчика Алексея Ботяна похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища. Почетный караул произвел залпы траурного салюта из карабинов.

Проститься с легендой разведки советского периода пришло огромное количество его друзей и коллег. Знаменитый диверсант, жизнь которого легла в основу книги и фильма «Майор Вихрь», ушел из жизни 13 февраля в возрасте 103 лет.

Как рассказал полковник КГБ СССР Юрий Шевченко, Ботян был приятным и энергичным человеком, который сохранял ясность мышления до последних дней жизни.

© ТРК "Звезда"

«У него голова работала до последних дней. Он не только играл в шахматы, не только был спортивным человеком. Он был душою коллектива, который у всех оставил след в душе. Как-то мы встречались на нашем мероприятии, не так давно. Он еще не был Героем России. Мы обнялись, вспоминали минувшие дни. И вдруг через неделю он уже - Герой. В тот момент казалось, что его жизнь будет вечной. Она у него была большая, и этой жизни можно было позавидовать. Несмотря на все горести и трудности, он оставался всегда оптимистичным, ярким, энергичным человеком, с которого хотелось брать пример. И который останется у нас в душе навсегда», - поделился со «Звездой» Шевченко.

Звание Героя России полковнику в отставке Алексею Ботяну за проявленные мужество и героизм во время Второй мировой войны присвоил президент России Владимир Путин в 2007 году.

Ветеран СВР Виталий Коротков напомнил, что Алексей Ботян прошел потрясающий путь от унтер-офицера польской армии до советского разведчика, который всю Великую Отечественную войну провел в диверсионных разведывательных отрядах на оккупированной немцами территории.

© ТРК "Звезда"

«Ботян участвовал в таких крупнейших акциях, как уничтожение десятков офицеров в городе Овруче, собравшихся на совещание по борьбе с партизанами. Его диверсионная группа фактически спасла город Краков от разрушения и взрыва. Он тесно сотрудничал, руководя своим диверсионным отрядом в Польше, с армией Людова и армией Крайова. То есть смог наладить контакты и с польскими бойцами сопротивления. После войны жизнь его сложилась очень интересно. Он продолжил работу в разведке, его готовили для нелегальной работы в Соединенных Штатах. Он превратился в гражданина Чехословакии с перспективой выезда в Соединенные Штаты. Там он женился. Но потом у нас в стране начались некоторые изменения. Смерть Сталина, перетряска верхушки, приход Берии. Ломка органов госбезопасности под руководством Берии. Ботян был уволен на какой-то период, работал даже метрдотелем в ресторане "Прага". А затем опять вернулся в разведку. Готовил разведчиков, диверсантов, активно работал», - говорит Коротков.

Издательство «Молодая Гвардия» уже планирует выпустить книгу о жизни легенды разведки, написать которую попросили историка и автора книги «Подлинная история майора Вихря» Александра Бондаренко.

«В тот самый день, когда Алексей Николаевич ушел из жизни, мне был звонок из издательства "Молодая гвардия". Звонил главный редактор, который предложил делать книгу про Алексея Николаевича для серии "ЖЗЛ". Очень редкая ситуация, когда человек уходит, а издательство уже готово о нем рассказать», - пояснил писатель.

Бондаренко назвал задание издательства большой честью и очень серьезной работой, которую необходимо сделать как можно скорее. Чем он и начал уже заниматься.

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях. В битву с фашизмом Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. В 1945 году произошло то, что навсегда вписало имя Алексея Ботяна в историю Победы. Узнав о планах нацистов взорвать плотину и затопить польский Краков, разведчик со своим отрядом уничтожил арсенал и сорвал замысел Гитлера. После войны работал нелегальным разведчиком за рубежом, а вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».