Лавров: военные РФ и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в регионе.
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Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил сложную ситуацию вокруг сирийского Идлиба, которая вызвана активностью боевиков.
Перед этим глава РФ созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним по телефону урегулирование сирийского кризиса в контексте резкого обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации.
Разговор двух политических лидеров проходил по инициативе турецкой стороны. По словам Эрдогана, диалог оказался «конструктивным и продуктивным».