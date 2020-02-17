Лавров: военные РФ и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил сложную ситуацию вокруг сирийского Идлиба, которая вызвана активностью боевиков.

Перед этим глава РФ созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним по телефону урегулирование сирийского кризиса в контексте резкого обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

Разговор двух политических лидеров проходил по инициативе турецкой стороны. По словам Эрдогана, диалог оказался «конструктивным и продуктивным».