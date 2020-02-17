Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео обсудил вопросы контроля над вооружениями.

«Я почувствовал, что есть определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода по стратегической стабильности», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам беседы с госсекретарем США.

Министр также заявил о договоренности с Помпео продолжить диалог по вопросам стратегической стабильности на уровне экспертов.

По словам Лаврова, США сейчас активно создают предпосылки для развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и на островах в Тихом океане.