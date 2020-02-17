Россиянка заразилась коронавирусом на карантинном лайнере в Японии

Коронавирус нового типа был выявлен у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме. Об этом рассказали «Звезде» в посольстве России в Японии.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», - отмечается в сообщении дипмиссии.

В ближайшее время женщина будет доставлена в больницу, где пройдет курс лечения.

В посольстве также отметили, что его сотрудники держат на контроле ситуацию вокруг находящихся на лайнере российских граждан.

Ранее сообщалось, что среди пассажиров и членов экипажа было выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна увеличилось до 454. Сейчас на борту лайнера находятся почти 3,4 тысячи человек.