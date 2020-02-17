В Карелии опрокинулся автобус с российскими туристами
По предварительны данным, никто из 19 пассажиров не пострадал.
© Фото: МЧС России
Автобус Scania с 19 российскими туристами опрокинулся по пути из Петрозаводска в Финляндию. ДТП произошло на 319-м километре автодороги «Сортавала» в Питкярантском районе.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса, пострадавших среди нет, передает «Интерфакс».
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства ДТП.