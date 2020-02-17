В Карелии опрокинулся автобус с российскими туристами

Автобус Scania с 19 российскими туристами опрокинулся по пути из Петрозаводска в Финляндию. ДТП произошло на 319-м километре автодороги «Сортавала» в Питкярантском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В настоящее время медики осматривают пассажиров автобуса, пострадавших среди нет, передает «Интерфакс».

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства ДТП.