В Кремле заверили, что никаких российских войск в Ливии нет
В Ливии нет российских войск, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
«Никаких российских войск в Ливии нет», - подчеркнул он.
По словам представителя Кремля, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин не отправлял воинский контингент в Ливию и не отдавал соответствующих приказов.
«Нет, Владимир Путин - Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации - не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал», - заявил Песков.
На прошлой неделе Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Стороны обсудили ливийский вопрос в контексте конференции, состоявшейся в Берлине 19 января. Российский лидер подчеркнул важность согласования всех аспектов урегулирования.