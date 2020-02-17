Суд удовлетворил иск врача о лечении сбежавшей пациентки с подозрением на коронавирус

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной.

Женщину госпитализируют в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля.

Напомним, на прошлой неделе Ильина сбежала из карантинного бокса, она взломала замок в изолированной палате, где должна была находиться на протяжении двух недель после возвращения из Китая.

Перед судом женщина сдала анализы, у нее не обнаружили коронавирус.