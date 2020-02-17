Пугачева раскрыла секрет «помолодевшего» лица

Легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева не скрывает, что делала небольшие подтяжки лица. На вопрос журналистов о том, как ей удается так хорошо выглядеть в 70 лет, певица ответила, что она является совершенно неорганизованным человеком с точки зрения ухода за своей внешностью, однако не настолько сумасшедшая, чтобы не воспользоваться услугами пластических хирургов.

«Я делала (пластические операции - прим. ред.). Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала. Поскольку мне запрещен общий наркоз, я делала маленькие подтяжки», - рассказала певица в эфире НТВ.

При этом основной причиной того, что ее кожа остается в хорошем состоянии, Алла Пугачева назвала все-таки «породу». Певица призналась, что у нее хорошие друзья - пластические хирурги, однако она не злоупотребляет их профессионализмом.

«Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция», - сказала мама 6-летних двойняшек Гарри и Лизы Галкиных.

Что касается общего состояния ее здоровья, Пугачева отметила, что чувствует себя хорошо и не считает нужным лишний раз ходить к врачам и проводить обследования. Хотя медики и ставят ей это в укор.