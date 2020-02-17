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В Москве началось прощание с легендарным разведчиком Алексеем Ботяном

Валентина Пескова
12:09 17.02.2020
В 2007 году Владимир Путин присвоил полковнику в отставке звание Героя России за проявленные мужество и героизм во время Второй мировой войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Легенду разведки СССР Алексея Ботяна, прощание с которым началось в Москве, похоронят сегодня на Аллее Героев Троекуровского кладбища. Ботян ушел из жизни четыре дня назад в возрасте 103 лет.

© ТРК "Звезда"

Разведчик оказался на фронте еще в 1939 году, командовал зенитным орудием в польской армии. Получив советское гражданство, участвовал в обороне Москвы, затем с партизанами прошел Украину, Белоруссию, Польшу и Чехословакию.

Друг ветерана, историк спецслужб Андрей Ведяев, в разговоре со «Звездой» назвал Алексея Ботяна «последним представителем славного поколения»: разведки специального назначения периода Великой Отечественной войны.

«Это человек, который не просто числился в этой разведке, а реально выполнял работу в составе групп специального назначения 4-го управления НКВД, которым руководил Павел Анатольевич Судоплатов. Он лично отправлял Алексея Николаевича сначала под Москву в 1941 году, а потом в 1942 году через западную Белоруссию и Западную Украину - на Житормищину, где тот реально воевал и занимался диверсионной деятельностью. Пускал под откос пассажирские поезда. Ботян владел свободно польским и немецким. Под видом железнодорожного рабочего он осуществлял разведку, передавал информацию, поезда взрывали. Потом они провели операцию по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. За что Алексей Николаевич был представлен к званию Героя Советского Союза, однако тогда его не получил. Кстати, он родился еще до февральской революции, при царе. То есть это человек, который сделал больше других, прошел с нами весь этот путь. Поэтому мы так сегодня грустим, так как уходит легенда. Последний представитель славного поколения», - рассказал Ведяев.

В 1945 году произошло то, что навсегда вписало имя Алексея Ботяна в историю Победы. Узнав о планах нацистов взорвать плотину и затопить польский Краков, разведчик со своим отрядом уничтожил арсенал и сорвал замысел Гитлера.

В 2007 году за мужество и героизм Владимир Путин присвоил полковнику в отставке звание Героя России.

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