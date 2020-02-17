Более миллиона грузовиков проехали по Крымскому мосту

Свыше одного миллиона грузовиков проехало по Крымскому мосту. Автодорожная часть транспортного перехода через Керченский пролив для движения большегрузов была открыта с 1 октября 2018 года.

«Более одного миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. Грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский. Наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года: 73,1 тысячи автомобилей за месяц», - заявили в инфоцентре «Крымский мост».

Суточный рекорд был зафиксирован на 26 сентября прошлого года: 2 931 машина за 24 часа.

Грузовые машины обеспечивают через переправу бесперебойную поставку товаров с материка на полуостров и в обратном направлении. С момента открытия транспортные компании сэкономили более 19,5 миллиарда рублей. За один рейс на пароме необходимо было заплатить 19,5 тысячи рублей за фуру. Проезд по Крымскому мосту - бесплатный и круглосуточный.

Движение по автомобильной части моста открыто с 16 мая 2018 года. В целом с начала работы автодорожной части моста трафик в обе стороны составил 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, автобусов и мотоциклов. Железнодорожная часть открылась 25 декабря прошлого года, по переправе проехало уже свыше 170 пассажирских поездов.