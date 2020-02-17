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Что на самом деле опаснее: грипп или коронавирус

Татьяна Полуказакова
12:44 17.02.2020
На данный момент общее число заболевших от коронавируса составило больше 70 тысяч человек, погибли 1770.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hu Chao, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ежегодно от гриппа на планете погибает существенно больше людей, чем от коронавируса, который в этом году вспыхнул в китайском Ухане. Однако новости, связанные с COVID-19, во всем мире вызывают большую тревогу. В чем причина таких серьезных опасений, объяснил политолог Сергей Ильин в студии программы «Сегодня утром».

«Проблема вот в чем: во-первых, смертность в 5 раз больше, чем при обычном гриппе примерно. Это на самом деле не очень корректно и в основном это идет именно за счет ситуации в провинции Хубэй. В среднем смертность где-то 2,5%. От гриппа обычного - 0,5%. Разница в пять раз. Это первое. И второе - это так называемая вирулентность. То есть он достаточно заразен», - объяснил собеседник «Звезды».

На данный момент общее число заболевших от коронавируса составило больше 70 тысяч человек. С начала эпидемии от COVID-19 погибли около 1770 человек. В это же время, по данным ВОЗ, от обычного сезонного гриппа в мире ежегодно умирают около полумиллиона человек.

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