В России могут запретить продажу вейпов и электронных сигарет

В России хотят ограничить продажу альтернативных курительных систем, таких как вейпы и электронные сигареты, до разработки технического регламента, он будет регулировать их реализацию. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Электронные сигареты и так называемые парогенераторы ничем не отрегулированы, поэтому мы предлагаем запретить их с момента выхода закона, либо дать время на проведение работ по техническому урегулированию. Что касается никотиносодержащих некурительных изделий, здесь мнение всех единодушно - детям надо категорически запретить. Относительно взрослых есть дискуссия - предложить на эти изделия установить техрегламентом ограничения», - сказал он.

Вопрос был поднят в Государственной думе 14 февраля во время финального перед вторым чтением заседания по вопросу внесения поправок в антитабачный закон. Как заявил сенатор, переходный период может продлиться два года.

Между тем некурительные продукты, которые содержат никотин, такие как пастилки, пэки, снюсы, должны быть вовсе запрещены, заявил Рязанский. По его мнению, эти продукты могут продаваться, только если зарегистрированы в качестве медицинских изделий. Он отметил, что производители часто позиционируют их как способы бросить курить, а все, что связано с лечением, должно продаваться в аптеке, подчеркнул он.

Поправки будут обсуждать 19 февраля, второе чтение законопроекта пройдет 3 марта 2020 года.