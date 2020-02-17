Синоптики предупредили россиян о возвращении зимы в марте
Метеорологи прогнозируют морозы до минус 10 градусов.
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Европейская часть России в марте может оказаться во власти холодов до минус 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, март по своему климатическому определению является зимним месяцем, в связи с чем морозы для него совершенно естественны.
«Поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7–10 градусов» - цитирует РБК синоптика.
Ранее сообщалось, что идущий на Россию из Атлантики шторм «Дэннис» может принести с собой рекордное для февраля потепление. Не исключено, что температура поднимется до весенних значений в семь градусов тепла.