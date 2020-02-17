Синоптики предупредили россиян о возвращении зимы в марте

Европейская часть России в марте может оказаться во власти холодов до минус 10 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, март по своему климатическому определению является зимним месяцем, в связи с чем морозы для него совершенно естественны.

«Поэтому по всем расчетам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7–10 градусов» - цитирует РБК синоптика.

Ранее сообщалось, что идущий на Россию из Атлантики шторм «Дэннис» может принести с собой рекордное для февраля потепление. Не исключено, что температура поднимется до весенних значений в семь градусов тепла.