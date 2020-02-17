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Платная парковка появилась еще на 80 улицах Москвы

Анна Берестовая
01:10 17.02.2020
Изменения власти объясняют нуждами жителей столицы, которым не всегда хватает парковочных мест.
Платная парковка появилась еще на 80 улицах Москвы
© Фото: moscow-live flickr

Сегодня, 17 февраля, еще на 80 улицах в 16 районах Москвы появилась платная парковка. Полный список улиц можно увидеть в приказе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Власти объясняют изменения нуждами самих обитателей районов, включенных в расширенную зону платной парковки. Выбранные места находятся вблизи вокзалов, транспортно–пересадочных узлов и торговых центров, из-за чего живущим там гражданам не всегда хватает парковочных мест.

Помимо включения новых улиц, в столице также выборочно будут изменены тарифы на парковку. Изменения будут производиться в сторону роста, и в сторону понижения цены и затронут преимущественно центр города. Способ оплаты парковочного места останется прежним.

Районы, в которых парковка теперь будет оплачиваться: Беговой, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино, а также Внуково.

Практика введения платных парковок в Москве для борьбы с нехваткой уличного пространства была впервые применена в ноябре 2012 года. Сегодня в зону платной парковки входит более 1 тысячи столичных улиц, цена часа стоянки на которых обходится водителям минимум в 40 и максимум в 380 рублей.

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Платная парковка появилась еще на 80 улицах Москвы
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