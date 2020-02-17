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Сотрудники ФСБ перекрыли канал незаконной миграции в Сибири

Валентина Пескова
11:06 17.02.2020
Участники группы занимались в том числе незаконным вывозом несовершеннолетних россиян за пределы страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники красноярского управления ФСБ и новосибирского пограничного управления ФСБ задержали пятерых человек, которые организовали в Сибири незаконный канал миграции.

По данным следствия, группа граждан изготовляла поддельные документы для приезжих из стран Средней Азии, а также организовывала вывоз детей за границу по фиктивным нотариальным согласиям.

Их услугами в общей сложности воспользовались более 200 иностранцев, которые смогли находиться на территории региона незаконно.

Четверо человек из задержанных являются гражданами РФ, а пятый - приезжий из одной из среднеазиатских республик. В течение 2019 года они продавали фальшивки о продлении действия патента иностранцам, с помощью которых те продлевали свою регистрацию.

Часть задержанных также организовала незаконный вывоз несовершеннолетних российских граждан за пределы страны по фиктивным нотариальным согласиям. В отношении трех злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», против еще двух - дело по статье «Незаконное пересечение границы РФ».

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