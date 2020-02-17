Петербургский суд рассмотрит дело сбежавшей из Боткинской больницы

В Петроградском районном суде пройдет открытое заседание. Суд рассмотрит иск о принудительном помещении под медицинское наблюдение в карантине Боткинской больницы Аллы Ильиной.

«Я пошла в НИИ гриппа, просто при нем этот центр, где сдают анализы. Это достаточно серьезная организация. Я и в свою поликлинику ходила, в моей поликлинике у них даже нет установки меня наблюдать», - рассказала она «Звезде» в здании суда.

Напомним, на прошлой неделе женщина сбежала из карантинного бокса Боткинской больницы. Она взломала электронный замок в изолированном боксе, где должна была находиться две недели после возвращения из Китая, и отправилась домой.

Иск был подан главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой. Перед судом Ильина самостоятельно сдала анализы, коронавирус у нее не обнаружили.