Удар стихии: в Приморье выпала месячная норма осадков

Коммунальные службы Приморья в круглосуточном режиме расчищают улицы и дороги - снег и гололед нарушили движение транспорта. Штормовой ветер до 25 метров в секунду и сильный снегопад накрыли Приморье накануне днем. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков. В итоге на дорогах образовались настоящие сугробы, местами - гололедица. Из-за погодных условий были отменены десятки междугородных автобусных рейсов.

Во Владивостоке в уборке снега задействованы 195 человек и более 100 единиц техники, сообщили в администрации города. Тем не менее, на некоторых улицах движение транспорта затруднено. В связи с непогодой автомобилистов просят воздержаться от поездок и без необходимости не пользоваться личными машинами.



Ранее сообщалось, что гололед и метель привели к массовому ДТП во Владивостоке, в котором столкнулись сразу 10 автомобилей и один человек пострадал.