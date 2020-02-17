Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение правительству самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них, особенно о проблемных вопросах.

«Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы, в первую очередь, проблемные, и докладывать о ситуации в целом и тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи, прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов», - сказал он во время совещания с вице-премьерами.

Также Мишустин добавил, что особый акцент нужно сделать на посещении тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. По его мнению, правительству необходимо как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, «чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».

Премьер-министр анонсировал, что продолжит поездки по регионам, отметив, что не так давно посетил Великий Новгород. Также Мишустин обратил внимание на то, что проблемы Новгородской области - это отражение ситуации в других субъектах.

Он пояснил, что кабмин в настоящее время отрабатывает механизм решения наиболее чувствительных вопросов.

Мишустин также заявил, что нужно не забывать и о специфике каждого региона. Денежные средства из федерального бюджета нужно выделять на решение проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику.