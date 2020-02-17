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«Участвовал в Берлинской наступательной операции»: ведущий «Звезды» рассказал о вкладе своего деда в Победу

Валентина Пескова
10:23 17.02.2020
Журналисты «Звезды» приняли участие в масштабном мультимедийном проекте «Дорога памяти».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Журналисты телеканала «Звезда» продолжают принимать участие в масштабном мультимедийном проекте Минобороны РФ «Дорога памяти». Нашим ведущим и корреспондентам есть, что рассказать о своих родственниках, воевавших за освобождение Родины с 1941 по 1945 годы. Среди них - дед ведущего программы «Секретные материалы» Андрея Лугового, участник Великой Отечественной войны Николай Акимович Воронин.

«Воронин Николай Акимович, мой дед. С началом Великой Отечественной войны призван на Военно-морской флот. И с октября 1941 года назначен секретарем партийной организации второй бригады речных кораблей Волжской военной флотилии.

В составе бригады - участник обороны Сталинграда. В начале 1945 года назначен заместителем командира по политической части третьего дивизиона катеров-тральщиков. А с апреля 1945 года Днепровская военная флотилия участвовала в Берлинской стратегической наступательной операции.

Награжден орденом Красной звезды. Войну закончил в звании капитана третьего ранга. Я навечно сохранил память о нем. Сохраните и вы память о своих героях», - рассказал Луговой.

Главной целью мультимедийного музея «Дорога памяти», который создается в подмосковном парке «Патриот», является сохранение истории и рассказ о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Москве открылся новый пункт приема фотографий и данных об участниках Великой Отечественной войны для «Дороги памяти». Он располагается в Российском университете дружбы народов.

Принять участие в «Дороге памяти» могут все родственники бойцов Красной Армии и тружеников тыла ВОВ. Для того, чтобы память о ветеранах сохранилась для будущих поколений, нужно предоставить сведения о своих близких на сайт Минобороны РФ. Там существует специальный раздел, в базу данных которого нужно загрузить фото ветерана. Сведения автоматически попадут в мультимедийную галерею.

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