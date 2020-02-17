Ученые выяснили, почему тускнеет «Крик» Мунка

Специалисты, готовящие Музей Мунка к переезду в новое здание, решили разобраться, почему тускнеют краски на всемирно известном шедевре «Крик» 1910 года. Выяснилось, что причина всему - нанокристалы и распад краски.

Для исследования картины использовалось рентгеновское сканирование и электронные микроскопы с высоким разрешением. Дженифер Масс, член исследовательской команды, базирующейся в специальной лаборатории в Нью-Йорке, рассказала, что ученые увидели на тускнеющих участках картины растущие нанокристаллы, похожие на сталагмиты, сообщило издание the New York Times. Они растут вокруг рта центральной фигуры, а также на воде и на небе картины. Это явное свидетельство ухудшения красочного слоя.

«Это совсем, совсем не то, что хотелось бы видеть», - отметила Масс.

Дальнейшее изучение красок, использованных Мунком, показало, что желтый сульфид кадмия, представляющий на картине желтый и ярко-оранжевый цвета, со временем распадается на два белых элемента - сульфат кадмия и карбонат кадмия. В результате ярко-оранжевые фрагменты «Крика» стали цвета слоновой кости.

Специалисты Музея Мунка отмечают, что проведенные исследования позволили узнать многое о технике работы Мунка и выработать меры по дальнейшей экспозиции его картин.