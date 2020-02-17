США, Эстония и Литва проведут наблюдательный полет над Россией

В рамках реализации Международного договора по открытому небу США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации. Шведский самолет наблюдения СААБ-340 взлетит с аэродрома Кубинка и проследует по согласованному маршруту.

«В ходе выполнения полета российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полеты состоятся с 17 по 21 февраля текущего года.

Самолет наблюдения СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.