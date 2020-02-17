Рабочие в Москве сорвались с мачты связи и погибли: видео с места
По предварительной информации, проезжающая машина зацепила обвисшие провода из-за чего мужчины сорвались на асфальт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Двое рабочих, которые ремонтировали мачты, сорвались с высоты и упали на асфальт. От падения они скончались. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, по адресу улица Малыгина, возле дома 5.
На кадрах видно, что на асфальте лежат упавшие провода и стоят коробки с необходимым для ремонта оборудованием. Также можно заметить, что на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
По предварительной информации, проезжающая машина зацепила обвисшие провода, из-за чего рабочие упали с высоты на асфальт, передает РИА Новости.