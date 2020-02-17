Рабочие в Москве сорвались с мачты связи и погибли: видео с места

Двое рабочих, которые ремонтировали мачты, сорвались с высоты и упали на асфальт. От падения они скончались. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы, по адресу улица Малыгина, возле дома 5.

На кадрах видно, что на асфальте лежат упавшие провода и стоят коробки с необходимым для ремонта оборудованием. Также можно заметить, что на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

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По предварительной информации, проезжающая машина зацепила обвисшие провода, из-за чего рабочие упали с высоты на асфальт, передает РИА Новости.