СМИ: неизвестный напал с ножом на прихожан в Храме Святителя Николая в Москве
Прихожане храма смогли самостоятельно задержать злоумышленника.
© Фото: Globallookpress, Eugenii Belikov
Неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан в Храме Святителя Николая в Басманном районе Москвы. В результате инцидента два человека получили ранения. Об этом сообщает паблик «112».
Утверждается, что злоумышленник ворвался в обитель, когда шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.
О состоянии здоровья пострадавших, а также о том, что стало причиной нападения к настоящему моменту информации нет.