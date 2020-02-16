СМИ: неизвестный напал с ножом на прихожан в Храме Святителя Николая в Москве

Неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан в Храме Святителя Николая в Басманном районе Москвы. В результате инцидента два человека получили ранения. Об этом сообщает паблик «112».

Утверждается, что злоумышленник ворвался в обитель, когда шла служба. Задержать нападавшего очевидцам удалось самостоятельно, до приезда полиции.

О состоянии здоровья пострадавших, а также о том, что стало причиной нападения к настоящему моменту информации нет.