«Здесь нет ваших людей»: украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым. Соответствующее заявление сделала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году», - приводит РИА Новости ее слова.

При этом Гридчина призвала украинского лидера оставить в покое жителей полуострова и заняться наконец делами Украины.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции, Владимир Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года выборов на всей территории Украины, в том числе и в Крыму.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.