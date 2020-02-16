Ученые назвали способ вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%. К такому выводу пришли специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

Ученые провели специальное исследование, в котором приняли участие свыше 3400 добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет. За их состоянием наблюдали в течение пяти лет. В частности, особое внимание было уделено связи между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных заболеваний.

В результате ученые пришли к выводу, что риск сердечного приступа у людей, которые регулярно спят днем, выше, чем у тех, кто спит только по ночам. Однако у тех, кто спит днем не постоянно, а два раза в неделю, риск сердечного приступа ниже почти вдвое. Эксперты также установили, что продолжительность сна не имеет решающего значения, пишет Focus.