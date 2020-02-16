У берегов Камчатки произошло землетрясение
Эпицентр сейсмологического события находился в 53 километрах юго-восточнее райцентра Усть-Камчатска.
© Фото: Globallookpress, Serguei Fomine, Global Look Press
В Камчатском заливе у восточного побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом рассказали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«Сейсмическое событие произошло в воскресенье около 12:00 по местному времени (03:00 мск)... Эпицентр находился в 53 километрах юго-восточнее райцентра Усть-Камчатска», - приводит«Интерфакс» сообщение специалистов.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, энергетический класс сейсмоактивности составил 10,7.
В субботу, 15 февраля, на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64 при этом ощутили даже жители Алма-Аты.