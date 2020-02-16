У берегов Камчатки произошло землетрясение

В субботу, 15 февраля, на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,6 . Подземные толчки интенсивностью 2 балла по шкале MSK-64 при этом ощутили даже жители Алма-Аты.

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