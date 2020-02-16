Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса

Принять необходимые меры по нераспространению коронавируса 2019-nСоV глава КНР Си Цзиньпин потребовал еще 7 января, выступая на заседании постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК). Об том он написал в своей статье для главного журнала ЦК КПК «Цю Ши».

К этому моменту, вспоминает председатель, уже было известно о быстром распространении болезни в городе Ухань провинции Хубэй, а сведения о первом погибшем были обнародованы 11 января.

«После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», - пишет Си Цзиньпин.

Специальные указания профильным ведомствам и министерствам глава Китая дал 20 января. В них он потребовал уделить повышенное внимание эпидемической ситуации и сделать все возможное для профилактики и контроля распространения инфекции.

Си Цзиньпин подчеркнул, что 22 января им было принято решение ввести всеобъемлющий контроль за передвижением людей в предполагаемом на тот момент эпицентре заражения и ввести строгие карантинные меры, что и произошло на следующий день.

В статье подтверждается, что центральные власти Китая на ранних этапах дали четкие и исчерпывающие поручения по сдерживанию эпидемии, которые, очевидно, не были исполнены в должной мере. После критики за нерасторопность, своих постов лишились многие официальные лица в Хубэе и Ухане.