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Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса

Ян Брацкий
08:47 16.02.2020
По последним данным, число зараженных в Китае достигло 68,5 тысяч человек, умерли 1665 пациентов, выздоровели более девяти тысяч.
Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса
© Фото: Jiang Kehong XinHua, Globallookpress

Принять необходимые меры по нераспространению коронавируса 2019-nСоV глава КНР Си Цзиньпин потребовал еще 7 января, выступая на заседании постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК). Об том он написал в своей статье для главного журнала ЦК КПК «Цю Ши».

К этому моменту, вспоминает председатель, уже было известно о быстром распространении болезни в городе Ухань провинции Хубэй, а сведения о первом погибшем были обнародованы 11 января.

«После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», - пишет Си Цзиньпин.

Специальные указания профильным ведомствам и министерствам глава Китая дал 20 января. В них он потребовал уделить повышенное внимание эпидемической ситуации и сделать все возможное для профилактики и контроля распространения инфекции.

Си Цзиньпин подчеркнул, что 22 января им было принято решение ввести всеобъемлющий контроль за передвижением людей в предполагаемом на тот момент эпицентре заражения и ввести строгие карантинные меры, что и произошло на следующий день.

В статье подтверждается, что центральные власти Китая на ранних этапах дали четкие и исчерпывающие поручения по сдерживанию эпидемии, которые, очевидно, не были исполнены в должной мере. После критики за нерасторопность, своих постов лишились многие официальные лица в Хубэе и Ухане.

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