В Гидрометцентре пообещали раннюю весну

В этом году весна в европейскую часть России придет раньше обычного. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в текущем году она придет быстрее из-за аномально теплого зимнего периода. Как объяснил синоптик, снежный покров еще не успел сформироваться, а водоемы не покрылись толстой коркой льда, и именно этим будет обусловлено скорое потепление.

Вильфанд также назвал первые признаки прихода весны в европейской части нашей страны. К ним относятся устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, а также таяние льда на реках и других водоемах.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что зимой 2019-2020 года был зафиксирован самый продолжительный период положительных температур. По его совам, на протяжении всего периода погоду определяет теплый ветер с Атлантики.