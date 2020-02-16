Появилось видео с места обстрела базы коалиции в Багдаде

В интернете появились первые кадры с места ракетного обстрела американского посольства и военной базы коалиции под руководством США в Багдаде. Видеозапись опубликовал журналист Бабак Тагвей в своем Twitter.

По сообщению автора публикации, ни одна из четырех ракет, выпущенных по «зеленой зоне» столицы Ирака, не попала в здание американской дипмиссии. Бабак также уточнил, что атаку осуществил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Стоит отметить, что официально эта информация пока не подтверждена.

Рано утром 16 февраля в «зеленой зоне» в Багдаде упало несколько ракет. По данным AFP, в городе заблаговременно сработали сирены, оповещающие о чрезвычайном происшествии. Как утверждает представитель коалиции полковник Майлс Каггинс, в результате удара никто не погиб. О масштабах разрушений пока информации нет.