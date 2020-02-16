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Нечеловеческая ярость: хроника трагедии в Калининграде

Ян Брацкий
07:58 16.02.2020
Раненый подросток стал единственным выжившим в массовой перестрелке на городском рынке, в ходе которой погибли три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Раненный в ходе перестрелки в Калининграде подросток остается в больнице, куда его госпитализировали с территории Центрального городского рынка. Накануне вечером там разыгралась трагедия.

Вооруженный охотничьим карабином «Сайга» 63-летний мужчина застрелил супружескую пару. По версии следствия, стрелок не поделил с ними торговое место. Многочисленные очевидцы рассказали оперативникам, что этот конфликт стал не первым. Раньше мужчина уже приходил разбираться с конкурентами вооружившись топором.

Первые звуки выстрелов раздались около семи часов вечера по местному времени, когда все сотрудники рынка еще были на местах, рассказывают свидетели. Охрана торговых рядов ничего не успела сделать, лишь выставила оцепление до приезда скорой и полиции, когда все уже закончилось. По непроверенной информации, погибшая в перестрелке женщина находилась на третьем месяце беременности.

Расследованием инцидента занимается Следственный комитет, сотрудники которого уже возбудили уголовное дело и опросили всех очевидцев. Погибшие супруги характеризуются с положительной стороны.

Задержать стрелявшего не удалось. После совершения двойного убийства и попытки застрелить 13-летнего ребенка, он попробовал совершить самоубийство. С места ЧП его госпитализировали в реанимацию, в которой он скончался спустя некоторое время.

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