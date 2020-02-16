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Глава МИД Токио рассказал о переговорах с Лавровым

Ян Брацкий
07:01 16.02.2020
В ходе двусторонней встречи, министры иностранных дел двух стран договорились активизировать переговоры по целому спектру взаимоинтересующих вопросов.
Глава МИД Токио рассказал о переговорах с Лавровым
© Фото: МИД России

Москва и Токио перешли от противостояния по основным положениям мирного договора к его более позитивному обсуждению. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Томимицу Мотэги по итогам встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Высокопоставленные дипломаты провели двусторонние переговоры «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Мотэги констатировал наступление нового этапа в дипотношения между странами.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы переговоров меняются», - заявил японский дипломат в эфире телеканала NHK.

Российский министр поддержал японского коллегу, отметив, что Москва рассчитывает на плодотворное сотрудничество и последовательное обсуждение целого ряда интересующих страны вопросов.

Лавров уточнил, что у двух ведомств есть четкие указания президента России и премьер-министра Японии ускорить работу над мирным договором на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Токио, так как до этого его официальной позицией было требование передачи четырех островов южной части Курил.

Япония претендует на передачу ей южнокурильских островов Кунашир, Шитокан, Хабомаи и Итуруп. В своих требованиях официальный Токио ссылается на трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию в которой обязались рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шитокана, но только после заключения мирного договора. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Официальная позиция Российской Федерации в том, что южнокурильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй Мировой войны и суверенитет Москвы над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и пересмотру не подлежит.

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