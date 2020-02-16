В коалиции прокомментировали ракетные удары по базе в Багдаде

В результате ракетных ударов по базе в Багдаде никто не погиб. Об этом заявил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс.

«Жертв нет. Расследование продолжается», - написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что рядом с базой сил коалиции в столице Ирака упало несколько ракет. По данным AFP, в городе заблаговременно сработали сирены, оповещающие о чрезвычайном происшествии. Кем был нанесен удар и сколько упало ракет, а также какой ущерб был причинен, пока неясно.