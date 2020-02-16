Посольство сообщило о состоянии граждан РФ на лайнере в Японии

У россиян, которые находятся на карантинном круизном лайнере Diamond Princess, пришвартовавшемся в японском порту Йокогама, не обнаружили наличие коронавируса. Об этом рассказали в посольстве РФ в Японии.

«Ни у кого из россиян на судне коронавирус не подтвержден», - приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess достигло 355. Всего на борту судна находится около четырех тысяч человек, в том числе граждане России.

Вспышка заражения вирусом нового типа COVID-19 произошла в конце декабря в китайском Ухане. К настоящему моменту зарегистрировано почти 70 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, число скончавшихся достигло 1662. Накануне был зарегистрирован первый случай смерти от этой болезни в Европе.