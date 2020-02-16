В США отменили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с микроспутниками

Компания SpaceX заявила о переносе на сутки запуска ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink. Оборудование предназначено для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании в Twitter. Одна из причин отмены пуска - возможные технические неполадки.

«Отмена старта Starlink. Команда внимательно изучает компонент клапана второй ступени. Работы должны быть завершены в понедельник, 17 февраля», - говорится в сообщении.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в Интернет пользователей на всей планете. Для этого на околоземную орбиту планируется вывести большое количество малых спутников, благодаря которым доступ в Сеть появится у жителей отдаленных и труднодоступных районов. Для начала, эксперты компании SpaceX рассчитывают обеспечить высокоскоростной связью жителей юга США и закончить эту работу до конца 2020 года.

Компания планирует разместить на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников. Стоимость из запуска, по предварительным расчетам, составит 10 миллиардов долларов.